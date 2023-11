Hamilton steunt boze inwoners Las Vegas: "We moeten voor die mensen zorgen"

De hype rondom de Grand Prix van Las Vegas van dit weekend is groot, maar niet iedereen heeft er zin in. Veel inwoners van de Amerikaanse stad ervaren negatieve gevolgen van de Grand Prix. Lewis Hamilton heeft dit ook gehoord en hij neemt het op voor de lokale bevolking.

De heren coureurs rijden dit weekend dwars door het centrum van de gokstad in de staat Nevada. Alle grote casino's liggen langs de baan en ook de wereldberoemde Strip is onderdeel van het circuit. Het was een droom van de Formule 1 en de fans worden straks getrakteerd op mooie plaatjes. De lokale bevolking is iets minder blij met de komst van de race. Het verkeer wordt flink ontregeld en ondernemers lopen veel geld mis.

Mercedes-coureur Lewis Hamilton heeft de verhalen van de lokale bevolking ook gelezen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is bij Sky Sports kritisch op de Formule 1: "Ik heb gehoord dat de lokale bevolking veel klachten heeft over het evenement. Ik denk dat we respectvol moeten zijn voor de bewoners. Zoveel mensen werken hier zo hard. We moeten ervoor zorgen dat er wordt gezorgd voor die mensen. We kunnen niet zomaar een circus zijn dat verschijnt met al zijn glitter en glamour en waar de mensen uiteindelijk negatief door worden geraakt."