Verstappen heeft zin in Las Vegas: "Voor iedereen één groot vraagteken"

Aankomend weekend staat de gloednieuwe Grand Prix van Las Vegas op het programma. Voor de coureurs is de baan vooralsnog één groot vraagteken. Desalniettemin heeft Max Verstappen er veel zin in, de Nederlandse regerend wereldkampioen denkt wel dat er nog veel valt te leren.

Het circuit van Las Vegas is zeer lang, kent veel rechte stukken en ook het decor is zeer opvallend. De baan leidt namelijk dwars door het centrum van de gokstad in de staat Nevada. Alle grote casino's liggen naast de baan en de coureurs rijden over de wereldberoemde Strip. Niemand weet nog hoe de verhoudingen zullen liggen op het circuit in Las Vegas, maar men wijst constructeurskampioen Red Bull Racing toch als favoriet aan.

Vraagteken

Max Verstappen heeft er in ieder geval heel erg veel zin in. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur houdt wel het hoofd koel, zo laten hij weten in zijn vooruitblik: "Het is geweldig om hier in Las Vegas te zijn, het is de voorlaatste race van het seizoen. Deze race is natuurlijk voor iedereen één groot vraagteken. We weten niet wat we kunnen verwachten, maar we zullen het benaderen als elk ander raceweekend."

Leerproces

Verstappen benadrukt dat de eerste sessies vooral één groot leerproces zijn. Hij weet wat hem te verwachten staat en daar is hij duidelijk over: "We beschikken uiteraard niet over eerdere data om te vergelijken, dus er valt nog heel veel te leren. De temperaturen zullen in de avond heel laag zijn op het circuit, dus het wordt interessant om te zien hoe de RB19 in deze omstandigheden presteert. Ik kijk er ook naar uit om over de Strip te racen, dat zal er gaaf uitzien."