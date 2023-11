Norris wijst mogelijke gevaarlijke uitdagers Verstappen aan

Max Verstappen is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft de wereldtitel al op zak en hij is tevens veel sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez. Lando Norris denkt dat er vijf coureurs op de grid staan die het Verstappen lastig kunnen maken.

Verstappen hoeft dit seizoen niets te vrezen van zijn teamgenoot Sergio Perez. Het onderlinge verschil is enorm aangezien Verstappen zeventien Grands Prix heeft gewonnen terwijl Perez niet veel verder is gekomen dan twee zeges. Verstappen verbrak record na record, in die periode zakte Perez spreekwoordelijk door het ijs. De Mexicaan kende een aantal slechte kwalificaties, stond onder druk en hij moest veel inhaalraces rijden.

Veel coureurs zouden graag Verstappen uitdagen. Dat geldt ook voor McLaren-coureur. De Brit wil niet weg bij zijn huidige werkgever, maar bij DAZN geeft hij wel aan dat het Verstappen lastig zou kunnen maken bij Red Bull: "Wie zouden dat nog meer kunnen zijn? Lewis Hamilton zou mooi zijn. Dat zou echt geweldig zijn om te zien. Of anders Fernando Alonso, Carlos Sainz, Charles Leclerc of George Russell. Dat zijn allemaal fantastische coureurs waarvan je weet dat ze het moeilijk voor hem zouden maken. Er zijn inderdaad altijd die geruchten geweest over mij en andere coureurs."