Massa adviseert Red Bull Perez te behouden: "Veranderingen slecht voor Max"

Het begint er steeds meer op te lijken dat Sergio Perez ook in 2024 de teamgenoot is van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Bij een aantal kenners bestaat er nog wat twijfel, maar volgens Felipe Massa moet Red Bull niets geks gaan doen. Hij stelt dat iedere verandering slecht is voor Verstappen.

Het onderlinge verschil tussen Red Bull-teamgenoten Max Verstappen en Sergio Perez is dit seizoen zeer groot. Verstappen heeft de wereldtitel al op zak en hij heeft slechts drie keer niet gewonnen. Perez wist slechts twee van die drie Grands Prix te winnen en zijn achterstand is reusachtig. De Mexicaanse coureur worstelde met zijn vorm, maar Red Bull-kopstukken Christian Horner en Helmut Marko willen hem gewoon behouden voor 2024.

Volgens voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa is dat de enige juiste keuze. De Braziliaan is daar nogal duidelijk over in gesprek met Formule 1 Magazine: "Max zit zichtbaar goed in zijn vel en hij wint bijna iedere race. Voor hem zou iedere verandering een verslechtering zijn. Wat Max dit seizoen laat zien, is ongelooflijk goed. Hij is van ongekend niveau. Zelfs als je Hamilton of Alonso in die andere Red Bull zet, ben ik er niet zeker van dat er veel zou gaan veranderen. Oké, misschien een klein beetje, maar geloof me, ze zouden Max niet verslaan."