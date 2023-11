Ook Alpine past livery aan in Las Vegas

Naast Ferrari en Red Bull Racing rijdt ook het team van Alpine met een aangepaste livery in Las Vegas. De Franse renstal heeft voor de race in de gokstad de handen ineen geslagen met meerdere kledingmerken en daaruit is een opvallende kleurstelling voort gekomen.

Op het eerste oog ziet de wagen van Alpine er nog gewoon uit, maar wie voor de tweede keer kijkt ziet iets opvallends. In samenwerking met kledingmerken Palace en Kappa heeft Alpine namelijk de livery aangepast. Het design is voorzien van allerlei figuren in de blauwe en roze vlakken op de auto. Hierdoor krijgt de auto een iets andere look en zijn er dus ook andere tinten blauw gebruikt. De teams van Red Bull en Ferrari rijden ook met een aangepaste livery, al heeft dat niets te maken met een sponsordeal.