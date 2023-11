Wolff steunt vertrokken Elliott: "Hij heeft twee zware jaren gehad"

Het team van Mercedes nam anderhalve week geleden afscheid van Mike Elliott. Het technische kopstuk vertrok per direct bij het team omdat hij toe was aan een pauze. Mercedes-teambaas Toto Wolff toont begrip voor de keuze van Elliott en hij stelt dat de Brit een zware tijd heeft gehad.

Elliott speelde op de achtergrond een belangrijke rol bij de technische afdeling van het team van Mercedes. De Brit was tot begin dit jaar de technische directeur van het team, maar hij wisselde van functie met James Allison. Elliott nam de functie van Chief Technical Officer over van Allison. Maar, die functie heeft hij nu dus ook laten vallen. Hij is per direct bij de renstal vertrokken en het is nog niet duidelijk wie zijn opvolger is.

Intelligentie

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft begrip voor de keuze van Elliott. De Oostenrijkse teambaas is daar heel duidelijk over in gesprek met Channel 4: "Ik denk dat Mike één van de meest intelligente personen is waar ik ooit mee samen heb gewerkt. Hij heeft een geweldige familie en hij heeft ontzettend veel bijgedragen aan het succes van het team tijdens de afgelopen elf jaar dat hij voor ons heeft gewerkt."

Zware tijd

Elliott heeft zich in de afgelopen jaren ingezet voor het team van Mercedes. Wolff is daar zeer trots op, maar hij snapt wel dat dit gevolgen heeft gehad. De teambaas sluit zich aan bij de woorden van Elliott, die stelt dat hij een pauze nodig heeft: "Het is in de afgelopen twee jaar gewoon enorm zwaar voor Mike geweest. Hij had het gevoel dat hij een pauze van de Formule 1 nodig heeft. Hij moet alles op een rijtje zetten en hij naar wat hij graag wil doen. Wij respecteren zijn beslissing."