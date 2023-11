Wolff reist vol vertrouwen af naar Vegas: "We begrijpen onze problemen"

Na een enorm tegenvallend raceweekend in Brazilië, gaat het team van Mercedes op jacht naar een goed resultaat in Las Vegas. Het team heeft de vorige resultaten van de race grondig geanalyseerd en teambaas Toto Wolff gaat er dan ook vanuit dat Mercedes terug kan gaan slaan in de gokstad.

Het nieuwe stratencircuit in Las Vegas is voor iedereen nog onbekend terrein. Voor Mercedes wordt het een belangrijk raceweekend, want ze verdedigen hun tweede plaats in het constructeurskampioenschap ten opzichte van Ferrari. De Italiaanse renstal staat slechts twintig punten achter op Mercedes en dat betekent dat de nieuwe race van aankomend weekend zeer belangrijk gaat worden voor deze strijd.

Problemen

Mercedes-teambaas Toto Wolff verwacht dat zijn team goed voor de dag gaat komen in Las Vegas. De Oostenrijker heeft in zijn preview goed nieuws voor de Mercedes-fans: "Brazilië was waarschijnlijk ons moeilijkste weekend van het seizoen. Na de veelbelovende races in Austin en Mexico, hadden we het niet goed gedaan in Brazilië. We hebben hard gewerkt om erachter te komen wat er mis ging en dat hebben we gedaan. We begrijpen nu onze problemen en we kunnen dat verklaren. Dat is belangrijk aangezien we die tweede plaats willen veiligstellen."

Las Vegas

Wolff weet dat niet moet gaan gebeuren op een compleet onbekend circuit. De teambaas laat weten dat zijn team zich zo goed mogelijk heeft voorbereid op de zaak: "Het schema is anders dan bij andere races. We rijden in de nacht en de temperaturen zullen waarschijnlijk niet de dubbele cijfers induiken. Daarnaast is de lay-out ook nogal ongebruikelijk, met veel langzame bochten en lange rechte stukken. Het wordt een enorme uitdaging en we hebben er veel zin in."