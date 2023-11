Wolff wuift 'gespannen' radioverkeer weg na matige prestaties

Tijdens de openingsfase van Braziliaanse Grand Prix reden George Russell en Lewis Hamilton dicht op elkaar. Russell voelde de hete adem van de concurrentie achter hem en begon over de boordradio zijn ongenoegen te uiten. "Ik haal in of Lewis moet door het veld komen", was een van de boodschappen.

Mercedes-chef Toto Wolff maakt zich niet druk om spanningen tussen zijn rijders en heeft wel andere prioriteiten dan druk maken daarover. "Er viel niets te managen of te zeggen, het is een complete bijzaak", begon de Oostenrijker tegen internationale media. "Het fundamentele probleem is dat de auto langzaam was. Ik heb er dus geen probleem mee dat dingen worden uitgezonden."

Ondanks een prima uitgangspositie voor de zondag, zakten beiden Mercedes-coureurs steeds verder weg en werden zelfs een prooi voor AlphaTauri. Hamilton, in de strijd om het vice-kampioenschap, finishte achtste op meer dan een minuut van winnaar Max Verstappen. Russell viel zelfs uit met technische problemen.

Na de race kon dat gedoe over de boordradio geen moer schelen. "Of het nu controversieel is of niet, als er geen dergelijke prestaties zijn, wat maakt het dan uit", concludeerde Wolff.