Hamilton gestopt met drinken van alcohol

De Formule 1 en alcohol zijn door onder meer sponsoren onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De bedrijven maken meestal reclame voor alcoholvrije producten, want anders ruimt het niet helemaal met het besturen van een auto. Lewis Hamilton heeft ook stappen gezet, hij is gestopt met het drinken van alcohol.

Veel drankmerken zijn verbonden aan de autosport. Sommige team worden gesponsord door dit soort bedrijven en biermerk Heineken is één van de hoofdsponsors van de Formule 1. Tijdens de raceweekenden zijn echter alleen de logo's van alcoholvrije producten te zien. Ook Lewis Hamilton is in deze markt gestapt aangezien hij recent een alcoholvrije tequila op de markt bracht.

Gevolgen

Voor Hamilton is zo'n product zeer belangrijk, want hij drinkt geen alcohol meer. De Britse Mercedes-coureur ziet veel nadelen aan alcohol en in gesprek met Vogue legt hij uit waarom hij gestopt is met drinken: "Ik heb er meerdere dagen last van als ik drink. Soms duurt dat zelfs drie of vier dagen. Ik heb altijd gezocht naar manieren om die éne extra procent uit mijzelf te halen. Dat is wat je als atleet altijd doet."

Sociale druk

Hamilton is al eventjes gestopt met het drinken van alcoholische dranken. De Brit geeft aan dat hij al vier maanden niet meer drinkt. Hij voelde vanuit zijn sociale kring wel druk: "Ik vroeg mij af hoe ik op mijn 38e nog druk kan voelen. Stel je kinderen van achttien maar eens voor. Ik weet niet of ik ooit weer ga drinken. Sinds ik ben gestopt met drinken, voel ik mij veel beter. Ik slaap beter, ik ben helderder en ik kan om vijf uur in de ochtend opstaan."