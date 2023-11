Jos Verstappen noemt ChristenUnie-kamerlid een mafketel

Max Verstappen maakt momenteel veel indruk in de Formule 1 en hij ontvangt veel complimenten voor zijn prestaties. Echter is er soms ook kritiek op hem, vooral op het feit dat hij in Monaco woont. Volgens deze criticasters gaat dit alleen maar om geld. Een politiek voorstel over dit onderwerp kan niet op de goedkeuring rekenen van Verstappens vader.

Verstappen woont, net als veel andere coureurs en sporters, in Monaco. Naast dat dit een goede trainingslocatie is, staat Monaco ook bekend als een belastingparadijs. ChristenUnie-politicus Pieter Grinwis pleit op NPO Radio 1 voor een zogenaamde 'Max Verstappen-heffing'. Hij denkt aan een soort exit-heffing waarbij Nederlanders die in het buitenland wonen ook belasting moeten betalen. Jos Verstappen reageert op X nogal fel op het voorstel: "Wat een mafketel is dit."