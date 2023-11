Horner kijkt naar nieuwe regels: "Aan al het moois komt een einde"

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Ze zijn haast onverslaanbaar en met Max Verstappen hebben ze de grote ster van het moment in huis. Men vreest dat de dominantie van Red Bull nog wel eventjes gaat duren en teambaas Christian Horner wijst naar 2026.

Men vreest dat Red Bull in de komende twee seizoenen ook nog zal heersen in de koningsklasse van de autosport. De regels blijven tot en met 2025 ongeveer gelijk omdat er in 2026 compleet nieuwe regels ingaan op het technische en motorische gebied. Red Bull is hard bezig met de voorbereidingen voor dat belangrijke jaar, maar in de tussentijd willen ze wel blijven heersen.

Red Bull-teambaas Christian Horner realiseert zich dat 2026 extreem belangrijk is voor de sport en voor zijn team. De Brit laat aan de internationale media weten hoe hij naar zijn dominante team kijkt: "Aan al het moois komt een einde, zo is het leven. Op dit moment willen we niet dat dit seizoen stopt. 2026 is echter het volgende belangrijke hoofstuk voor ons en ik denk niet dat de mensen begrijpen wat voor uitdaging ons voor dat jaar te wachten staat. Het neemt onze controle eigenlijk een beetje weg."