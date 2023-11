Glock vreest voor nieuwe Massa-zaken: "Misschien wel Hamilton tegen Max"

Felipe Massa is momenteel bezig met zijn juridische strijd tegen de FIA en de Formule 1. De Braziliaan is van mening dat hij recht heeft op de wereldtitel van 2008. Timo Glock volgt de zaak op de voet en hij vreest dat de Massa-zaak kan leiden tot nieuwe rechtszaken van bijvoorbeeld Lewis Hamilton.

Massa begon zijn juridische proces naar aanleiding van een aantal uitspraken van Bernie Ecclestone over het Crashgate-schandaal. Men dacht dat Crashgate pas in 2009 naar buiten was gekomen, maar Ecclestone stelde dat hij en de FIA al in 2008 van de zaak wisten. Ze stopten het in de doofpot en volgens Massa is hij daardoor de wereldtitel misgelopen. Iedereen vraagt zich af hoe de zaak gaat aflopen, want dat kan gevolgen gaan hebben.

Feiten

Timo Glock stond in 2008 ook aan de start van de Grands Prix. De Duitser volgt de zaak, maar hij plaatst er wel wat vraagtekens bij in gesprek met PlanetF1: "Laten we het zo zeggen: ik weet niet voor honderd procent zeker of dit de juiste manier is. Ik was verrast toen ik het zag omdat ik niet weet of het voor hem werkt om na zo'n lange tijd naar de rechtbank te stappen. Hij weet wel wat hij doet. Hij kent de feiten en ik niet. Wij weten niet wat de details precies zijn."

Hamilton

Glock vreest dat de zaak van Massa voor een domino-effect gaat zorgen. Hij wijst naar de controversiële seizoensfinale van 2021. Toen veroverde Max Verstappen de wereldtitel ten koste van Lewis Hamilton. Glock: "We gaan zien wat er gaat gebeuren. Als Massa de stap zet en zelfs wint, dan kunnen we andere zaken gaan zien. Misschien wel Hamilton tegen Verstappen. Ik weet niet of dit goed is voor de sport. Maar, uiteindelijk ben ik niet degene die alle details kent."