Hill hoopt op meer strijd: "Ook Nederlandse fans willen dat"

Max Verstappen heerst momenteel in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft dit seizoen slechts drie Grands Prix niet gewonnen en hij prolongeerde zijn wereldtitel al in Qatar. Volgens Damon Hill is het voor de sport beter als Verstappen meer tegenstand krijgt.

Verstappen is bezig met één van de dominantste seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1. Hij scherpte afgelopen weekend in Brazilië zijn eigen record van de meeste zeges in één seizoen aan, hij pakte eerder al het record voor de meeste zeges op rij en hij is de eerste coureur ooit die 500 WK-punten wist te pakken in een enkel seizoen. Verstappen ontving veel complimenten, maar er is ook kritiek.

Racen

Damon Hill is kritisch op de huidige dominantie van Verstappen. De Britse enkelvoudig wereldkampioen legt zijn opinie uit aan Sky Sports: "Ik denk dat zelfs de Nederlandse fans hem graag hetzelfde zien doen, maar dan in het heetst van de strijd. Het is geweldig wat Red Bull doet en het is bizar wat ze daar hebben bereikt, maar wij houden van racen en zij houden van racen. Ik bedoel, ik zal Max amper tijdens de Grand Prix. Hij draaide simpelweg zijn rondjes."

Concentratie

Hill vroeg zich af of Verstappen zijn concentratie wel kon vasthouden tijdens de Grand Prix. Hij zag dat Verstappen hier ook naar werd gevraagd: "Hij gaf volgens mij wel toe dat je altijd dingen moet doen en dat Lando hem wakker hield. Ik won ook wedstrijden met een grote voorsprong. Iedereen zei dat het een geweldige prestatie was, maar eigenlijk wilde je antwoorden dat het om eerlijk te zijn niet heel lastig was. Alles viel dan namelijk mijn kant op en ik maakte geen fouten."