Verstappen geniet van dominantie: "Dit vind ik niet saai"

Max Verstappen is bezig met één van de succesvolste seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft zijn derde wereldtitel al op zak en hij dit jaar wint race na race. Verstappen laat in ieder geval weten dat hij het winnen niet zo saai vindt.

Verstappen verbreekt dit seizoen record na record. De Nederlandse Red Bull-coureur verbrak afgelopen weekend in Brazilië het record van het hoogste winstpercentage in een seizoen. Verstappen scherpte daarnaast ook nog zijn eigen record aan van de meeste zeges in één seizoen. Tevens brak hij het record van de meeste zeges op rij. In heel 2023 heeft hij nu 17 Grands Prix gewonnen, met nog twee races te gaan kan hij dit record alleen nog maar gaan aanscherpen.

Sommige fans en kenners vinden de zegereeks van Verstappen niet leuk, ze stellen dat de Formule 1 hierdoor saai begint te worden. Verstappen laat in de podcast Talking Bull weten dat hij zich hier niet in kan vinden: "Wij raken pas verveeld als we niet meer winnen. Dit motiveert mij elke dag weer, om hier bij de fabriek te komen om mij voor te bereiden voor de volgende race, maar ook als ik daar ben geeft het mij het beste gevoel dat er maar is. Voor mij is dit helemaal niet saai."