Verstappen stuurt helm naar afzwaaiend NASCAR-icoon

Max Verstappen is momenteel zeer dominant in de Formule 1. De Nederlander pakte dit jaar zijn derde wereldtitel op rij in de koningsklasse van de autosport, maar dat betekent niet dat hij geen aandacht geeft aan andere raceklassen. Hij stuurde een opvallend cadeautje naar afzwaaiend NASCAR-icoon Kevin Harvick.

Harvick is een grote naam in de Amerikaanse autosport en hij neemt dit jaar afscheid van de NASCAR. Zijn pensioen gaat ook niet onopgemerkt voorbij in de Formule 1, want Harvick ontving via een sponsor een opvallend cadeautje. Hij kreeg namelijk een helm van Verstappen. De Nederlander heeft deze helm gedragen tijdens een Grand Prix in het huidige seizoen. Op de helm stond tevens een persoonlijke boodschap voor Harvick.