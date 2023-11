Lambiase benadrukt band met Verstappen: "Alsof hij mijn kleine broertje is"

Het is algemeen bekend dat Max Verstappen het goed kan vinden met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. De twee hebben een uitstekende band en dat zullen ze ook nooit ontkennen. Volgens Lambiase is hun band zo sterk, dat hij Verstappen inmiddels beschouwd als een soort klein broertje.

Verstappen wordt al sinds zijn eerste race voor Red Bull in 2016 bijgestaan door Lambiase. De twee werken zeer goed samen en hun radioverkeer zorgt met enige regelmaat voor veel hilariteit op sociale media. Voor de buitenwereld lijkt het soms alsof de twee ruzie met elkaar maken, maar dat is zeker niet het geval. Ze geven zelf steeds maar weer aan dat hun onderlinge band zeer en zeer goed is.

Door en door kennen

Beide mannen zijn te gast in de podcast 'Talking Bull' en daar leggen ze hun band uit. Lambiase vertelt hier in de podcast over: "Het is alleen maar normaal dat je elkaar na zeven á acht jaar door en door kent. We weten van elkaar wat de ander triggert, of wanneer we misschien een arm om elkaar heen moeten slaan. We weten hoe we met de lastige momenten om moeten gaan en ook hoe we van de andere betere momenten kunnen genieten."

Kleine broertje

Lambiase benadrukt dat de band tussen hem en Verstappen altijd al goed was. Toch is het wel zo dat Verstappens eerste wereldtitel in 2021 heeft geholpen: "In '18, '19 en '20 was de auto nog niet zo competitief als het team, en vooral Max, had gehoopt. Toen zag je de frustraties al komen toen we niet om de wereldtitels konden strijden. In die periode hadden we wat pieken en dalen. Het jaar 2021 was echter zo intens dat de band veel hechter is geworden. Vorig jaar en dit jaar hebben we daar verder opgebouwd. Alsof hij mijn kleine broertje is."