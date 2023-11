'Verstappen moet miljoenenbedrag betalen voor superlicentie'

Max Verstappen is bezig met een extreem succesvol seizoen in de Formule 1. De Nederlander wint race na race en hij heeft de wereldtitel al op zak. Hij staat momenteel op een bizar puntenaantal van 524. Dit levert hem waarschijnlijk wel een ander probleem op, want hij moet een miljoenenbedrag gaan betalen voor zijn superlicentie.

Coureurs mogen alleen deelnemen aan de Formule 1 als ze een superlicentie hebben. Zonder superlicentie mogen ze niet racen in de koningsklasse van de autosport, maar hiervoor moeten ze wel de portemonnee trekken. Ze moeten namelijk zelf betalen voor de superlicentie. De FIA hanteert een vast bedrag voor de superlicentie, maar per gescoord WK-punt komt daar een extra bedrag bij. Voor Verstappen betekent dit dus dat hij veel zal moeten gaan betalen.

Volgens Speedcafe hanteerde de FIA dit jaar een vast bedrag van 10.400 euro en kwam daar per WK-punt een bedrag van 2100 euro bij. Het medium heeft berekend dat het vaste bedrag voor 2024 op 11.128 euro zal liggen en dat de coureurs per WK-punt 2247 euro zullen moeten gaan betalen. Verstappen staat momenteel op 524 WK-punten en dat zou dus betekenen dat hij 1,2 miljoen euro zal moeten gaan betalen voor zijn superlicentie. Nog nooit heeft een coureur zo'n bedrag moeten betalen voor de verplichte superlicentie.