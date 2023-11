Marko klapt voor Verstappen: "Hij kent gewoon geen dieptepunten meer"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend op indrukwekkende wijze de Braziliaanse Grand Prix op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur hield op het circuit van Interlagos zijn concurrenten met gemak achter zich. Teamadviseur Helmut Marko stelt dat Verstappen dit seizoen eigenlijk geen dieptepunten meer kent.

Verstappen won afgelopen weekend in Brazilië zijn zeventiende zege van het seizoen. Hij scherpte hiermee zijn eigen record van de meeste zeges in één seizoen aan én hij verbrak een stokoud record van Alberto Ascari. Verstappen heeft nu het hoogste winstpercentage in een seizoen op zijn naam staan. Het zijn bijzondere cijfers en Verstappen ontvangt dan ook veel complimenten van kenners en insiders. Bij Red Bull is men onwijs trots op hun stercoureur.

In Brazilië ging de meeste aandacht niet uit naar Verstappen, hij reed bij de herstart weg bij de rest van het veld en daarna zag niemand hem meer terug. Red Bull-adviseur Helmut Marko klapt in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports zijn handen stuk: "Het ging bijna op dezelfde manier als hij dit hele seizoen al doet. Hij kent gewoon geen dieptepunten meer, hij rijdt op een hoog niveau en hij maakt geen fouten. Hij is 26 jaar en hij heeft 52 zeges gepakt, en dat allemaal in dienst van één team. Vettel reed voor drie teams om tot 53 zeges te komen. Dat toont de loyaliteit van Max."