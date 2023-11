Hamilton verwacht Red Bull niet meer te kunnen verslaan

Lewis Hamilton kende een rampzalig raceweekend in Brazilië. In de sprintrace zakte de Brit al door het veld heen en in de Grand Prix kwam hij niet veel verder dan de teleurstellende achtste plaats. Hamilton eist verandering bij Mercedes, maar hij geeft toe dat Red Bull voorlopig onverslaanbaar zal zijn.

Hamilton hoopte dit seizoen de degens te kunnen kruisen met Red Bull Racing en Max Verstappen, maar inmiddels weet hij wel beter. De achterstand van zijn team Mercedes op Red Bull is enorm en zijn auto presteert simpelweg veel te wisselvallig. In Brazilië reageerden alle kopstukken van Mercedes fel en Hamilton vroeg zich af wat er met zijn auto aan de hand was. De Britse zevenvoudig wereldkampioen hoopt dat zijn team snel beter voor de dag gaat komen.

Hamilton weet echter wel hoe de Formule 1 werkt. Hij denkt dan ook dat het een lastig verhaal gaat worden om Red Bull te verslaan in de aankomende jaren. Na afloop van de Braziliaanse Grand Prix was Hamilton daar heel erg eerlijk over: "Uiteindelijk is het enige wat ik kan doen optimistisch blijven. Die Red Bull ligt zover voor dat ze in de aankomende jaren waarschijnlijk ook nog steeds een grote voorsprong gaan hebben op de rest van het veld."