Verstappen lacht om Las Vegas: "In de F1-game stond ik vaak in de muur!"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend met overmacht de Braziliaanse Grand Prix op zijn naam. De Nederlander wint dit seizoen vrijwel alles en over twee weken wil hij ook voor goud gaan in Las Vegas. Het circuit in de gokstad is voor iedereen nog één groot vraagteken en Verstappen onthult dat hij er op de spelcomputer vaak is gecrasht.

Het circuit van Interlagos was afgelopen weekend voor iedereen bekend terrein. Afgelopen weekend reden de coureurs er met speels gemak hun rondjes, maar over twee weken is dat een ander verhaal. De Grand Prix van Las Vegas wordt dan verreden op een gloednieuw stratencircuit. De baan kent veel extreem lange rechte stukken, weinig spannende bochten en daarnaast is de wereldberoemde Strip onderdeel van de lay-out.

Verstappen heeft nog geen idee wat hem te wachten staat. Hij geeft tijdens de persconferentie voor de top drie in Brazilië lachend aan wat zijn kennis van het circuit is: "Ik moet de baan nog steeds uitproberen op de simulator. Ik ken het circuit nog niet eens om eerlijk te zijn. De laatste keer dat ik het circuit uitprobeerde op de F1-game raakte ik vaker de muur dan ik rechtdoor ging! Laten we hopen dat het niet zo gaat als we daar arriveren! Het wordt daar heel anders dan hier met lage temperaturen en het is dan nacht."