Waarom draaide Red Bull Tom Jones voor Max Verstappen?

Max Verstappen schreef afgelopen weekend op overtuigende wijze de Braziliaanse Grand Prix op zijn naam. Tijdens de uitloopronde draaide zijn team het nummer 'Green Green Grass of Home' van Tom Jones over de boordradio. Het was een opvallend moment en teambaas Christian Horner legde het na afloop uit.

Met zijn zege in Brazilië reed Verstappen een stokoud record van Alberto Ascari uit de geschiedenisboeken. De Nederlander heeft nu het hoogste winstpercentage in één seizoen in handen. Het record stond al sinds 1952 op naam van Ascari en niemand had verwacht dat het ooit zou worden verbroken. Teambaas Christian Horner wilde iets bijzonders doen om dit te vieren, in Qatar ontdekte hij namelijk wat het favoriete nummer van Verstappen is.

In Qatar ontdekte Horner dat Verstappen vroeger na een kartrace altijd naar hetzelfde nummer van Tom Jones luisterde. In Qatar vierde Red Bull een klein feestje en speelde communicatiekopstuk Paul Smith wat liedjes op zijn gitaar. Horner vertelt aan Motorsport.com dat hij toen iets achterhaalde: "Ik vroeg aan Jos wat Max zijn lievelingsnummer is, zodat ik aan Paul kon vragen of hij dat kon spelen. Het antwoord was 'Green Green Grass of Home' van Tom Jones. Ik ging er vanuit dat Max graag naar Ed Sheeran of iets anders hedendaags luisterde, en naar de Spice Girls natuurlijk. Maar het blijkt dus Tom Jones te zijn!"