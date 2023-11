Verstappen lacht om Perez-duel: "Ik schoot zelf bijna van de baan!"

Max Verstappen schreef gisteren met speels gemak de Braziliaanse Grand Prix op zijn naam. Na afloop ging alle aandacht echter niet uit naar Verstappen, maar naar zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez. Verstappen geeft toe dat hij tijdens de race ook had genoten van het duel van zijn Mexicaanse teamgenoot.

Perez vocht in de laatste fase van de race een fascinerend duel uit met Aston Martin-coureur Fernando Alonso. De twee duelleerden om de derde plaats, maar dat deden ze niet op de verkeerde manier. Perez en Alonso gaven elkaar enorm veel ruimte en ze respecteren elkaar. De fans genoten van de strijd en de twee coureurs complimenteerden elkaar. Perez dacht dat hij Alonso had verslagen, maar in de laatste ronde sloeg de Spanjaard terug.

Verstappen reed ver voor deze twee coureurs, maar via de grote schermen kon hij het duel volgen. Bij Viaplay geeft hij lachend aan dat dit bijna mis ging: "In de laatste twee ronden was ik wel naar de schermen aan het kijken! Ik reed zelf ook bijna van de baan toen ik het zag. Toen ik op het rechte stuk reed zag ik het gebeuren! Ik ging daarna in bocht vier bijna rechtdoor van de baan af!"