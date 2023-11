Geïrriteerde Wolff fel: "Ik heb medelijden met onze coureurs"

Het team van Mercedes kende een waardeloze Braziliaanse Grand Prix. De resultaten vielen enorm tegen en dat zorgde voor veel frustratie bij de kopstukken van het team. Teambaas Toto Wolff was woest en hij noemde het een onvergeeflijke prestatie in Sao Paulo.

Lewis Hamilton en George Russell worstelden al het hele weekend met hun performance. De twee Britse coureurs wisten geen vuist te maken in de duels met de concurrenten. Ze werden aan alle kanten ingehaald en Russell viel uiteindelijk zelfs uit met motorproblemen. Hamilton hobbelde mee in het middenveld en hij moest uiteindelijk genoegen nemen met de achtste plaats op het circuit van Interlagos.

Rampzalig

Mercedes-teambaas Toto Wolff was na afloop niet te spreken over het resultaat van zijn team. De Oostenrijker reageerde geïrriteerd in gesprek met Sky Sports: "Dit is een onvergeeflijke performance. Daar moeten we geen woorden aan vuil maken. De auto werd in de voorgaande weken nog tweede, maar wat we dit weekend met hem hadden gedaan was verschrikkelijk. Lewis overleefde het nog maar net, maar George niet. Ik heb medelijden met hen omdat ze met zo'n rampzalige auto moeten rijden."

Problemen

Wolff begrijpt heel goed dat zijn coureurs enorm kritisch zijn op de huidige auto van het team. De Oostenrijker legt nog een keertje uit wat er aan de hand is: "Het liet maar weer eens zien hoe moeilijk onze auto te besturen is, hij balanceert echt op een dun koord. We moeten voor volgend jaar iets ontwikkelen wat beter is, want je kan niet binnen een week van het podium naar de achtste plaats gaan."