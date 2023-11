Marko genoot van Perez-duel: "Dat was fascinerend!"

Max Verstappen bezorgde het team van Red Bull Racing gisteren de zoveelste zege in het huidige seizoen. Na afloop ging het echter vooral over het duel van zijn teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan vocht een geweldig duel uit met Fernando Alonso en Helmut Marko genoot.

Alonso en Perez vochten in de slotfase van de race een episch duel uit om de derde plaats. Alonso had deze positie vrijwel de hele tijd vast, maar Perez kwam steeds dichter en dichter bij. De Spanjaard hield het hoofd koel en hij wist vrijwel elke aanval van Perez te neutraliseren. In de laatste paar rondjes kwam Perez er uiteindelijk wel langs, maar Alonso zag een gaatje en hij ging ervoor. Hij had een minuscule voorsprong en Perez was verslagen.

Ongelooflijk

Red Bull-adviseur Helmut Marko genoot van het duel tussen de twee coureurs. Na afloop werd de Oostenrijker door de Duitse tak van Sky Sports gevraagd naar Max Verstappen, maar hij veranderde snel van onderwerp: "Max was vooraan soeverein, maar het gevecht tussen Perez en Alonso was fascinerend. Ongelooflijk! Die positiewisselingen en die tactische jacht, met het opladen van de baterijen enzo! Dat was echt het allermooist!"

Hamilton

Perez werd uiteindelijk wel verslagen, maar Marko maakte zich daar niet zo druk om. De Oostenrijker wilde niet echt antwoord geven op de vraag van wat Perez beter kon doen: "Dat is allemaal achteraf praten. De fout was dat Checo niet goed uit bocht drie kwam en later een kleine beweging maakte op het rechte stuk, maar goed het was ongelooflijk! Sinds Mexico klopt het tempo van Checo, zowel in de kwalificatie als in de race. Hij heeft nu een solide voorsprong van dertig punten op Lewis, dus nu kunnen we uit gaan van de tweede plaats."