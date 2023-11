Norris wilde Verstappen pakken: "Hij had overal een antwoord op"

Achter de oppermachtige Max Verstappen kwam Lando Norris als tweede over de streep. De Britse McLaren-coureur droomde van de zege, maar de tweede plaats was ook niet slecht. Norris reed wederom een foutloze wedstrijd en na afloop was hij daar enorm trots op.

Norris wilde de aanval openen, maar hij kreeg slechts één echte kans om Verstappen aan te vallen. Hij kwam heel eventjes terecht in de DRS van de Nederlander, maar Verstappen trapte het gas in en veranderde in een stipje aan de horizon. Norris mocht een paar rondjes aan de leiding rijden tijdens de tweede pitstopperiode, maar daarna was het weer de grote Max Verstappen-show. Norris speelde een perfect bijprogramma.

Start

In de schaduw van Verstappen bleef hij foutloos en dat leverde hem complimenten op. Norris verscheen na afloop voor de microfoon van interviewer van dienst Mark Webber: "Het ging heel goed, kon haast niet beter. Het was vergelijkbaar met de dag van gisteren, we hadden een betere start en we gingen van plek zes naar plek twee. Dat was een fijne verrassing. Mijn start was gisteren niet zo goed, dus daar had ik aan gewerkt. Bij de herstart was ik dan weer iets te agressief."

Verstappen

De tweede plaats kon Norris wel bekoren. De Britse McLaren-coureur wist dat hij misschien nog eventjes kon vechten met Verstappen, maar dat lieten de banden niet toe: "Je hebt soms momenten waar de banden tot leven komen en je eventjes kan door pushen. Max leek overal een antwoord op te hebben. Dat is jammer voor ons, maar fair play voor hem. Hij reed echt een heel goede race."