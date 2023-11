Heersende Verstappen juicht: "Starts waren heel erg belangrijk"

Max Verstappen won vandaag zijn zoveelste Grand Prix in het huidige seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reed vrijwel alle rondjes aan kop, maar dat neemt niets weg van de vreugde. Met een reusachtige glimlach verscheen hij na afloop van de race voor de camera.

Verstappen kwam bij zowel de start als de herstart zeer makkelijk weg. Hij hoefde zijn positie daarna op geen enkel moment echt te verdedigen. Lando Norris kwam één keer in de buurt, maar dat mocht geen naam hebben. Norris mocht tijdens de tweede pitstopperiode een paar rondjes genieten van de koppositie, maar daarna ging Verstappen er weer als een haas vandoor.

Starts

Na afloop sprong hij zijn monteurs in de armen en zwaaide hij naar de aanwezige fans. Goed gemutst meldde hij zich daarna bij interviewer van dienst Mark Webber: "De starts waren vandaag echt heel erg belangrijk. Ze waren allebei heel erg goed. Daarna draaide de race alleen maar om het managen van de banden. We waren goed op alle banden, maar ik denk dat we vooral in de middelste stint een goed gat konden creëren. Ik denk dat dat hier heel erg sterk was."

Banden

Verstappen wist dat er gevaren op de loer lagen, maar dat deerde hem niet. De Nederlander reed simpel door, maar hij gaf aan Webber wel aan wat de gevaren konden zijn: "Het zag er allemaal heel erg goed uit. Met de hoge degradatie van de banden was je echter de hele tijd jezelf aan het corrigeren. Je moest alle focus daarop leggen, maar gelukkig ging alles vandaag helemaal goed."