Red Bull vervangt één onderdeel aan auto Verstappen voor Grand Prix

De teams kregen dit weekend in Brazilië weer te maken met een sprintrace. Deze race neemt de nodige risico's met zich mee, want een grote hoeveelheid schade kan voor veel problemen zorgen. Uit de documenten van de FIA blijkt dat veel teams onderdelen hebben vervangen onder de parc fermé-regels.

Volledig volgens de regels hebben vrijwel alle teams een grote hoeveelheid nieuwe onderdelen vervangen. Max Verstappen krijgt voor de aanstaande Grand Prix één nieuw onderdeel. Red Bull heeft namelijk de rear roll damper vervangen, dat is geen enorm belangrijk onderdeel, maar het is niet handig als het kapot gaat. Bij het team van Ferrari zijn veel onderdelen vervangen, bij het team van Alpine zijn dan weer enorm veel onderdelen vervangen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de crash van Esteban Ocon in de Sprint Shootout.

New document: Parts and parameters been replaced and or changed during Parc Fermé

Published on 05-11-2023 15:55 CET