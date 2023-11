Horner ziet reversed grid voor sprintrace wel zitten

Max Verstappen schreef gisteren de sprintrace op het circuit van Interlagos op zijn naam. Hij reageerde gelaten en ook bij zijn team Red Bull Racing barstte er geen groot feest los. Teambaas Christian Horner vindt dat er iets moet veranderen en hij wijst naar een mogelijke reversed grid.

De sprintraces vallen bij veel teams en coureurs nog steeds niet in de smaak. Het format waarmee men dit jaar werkt is redelijk ingewikkeld en dat zorgt voor frustratie. Vooral het feit dat de auto's al vroeg in het weekend in het parc fermé worden geplaatst, zorgt voor ergernis. De sprintrace wordt hierdoor een soort kleine editie van de echte race en de onderlinge verschillen zijn hierdoor voor niemand een geheim meer. Dit zorgt ervoor dat de spanning voor de zondag afneemt.

Omdraaien

Ook Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is van mening dat er iets moet veranderen. De Brit heeft wel een plannetje in zijn hoofd. In gesprek met Motorsport.com deelt hij zijn oplossing: "Houd het vooral makkelijk voor de mensen. Wat mij betreft werkt parc fermé na één training al helemaal niet. Waarom nemen we niet gewoon de stand van het kampioenschap en draaien we dan de top tien om?"

Prijzenpot

Het is algemeen bekend dat de hoge heren van de Formule 1 het format weer willen aanpassen. Volgens Horner is er nog niet gesproken over een reversed grid: "De sprint moet dan alsnog iets betekenen. We vroegen het ons na afloop al af of we elkaar nou moesten feliciteren of niet. Het moet meer een evenement op zichzelf worden, in plaats van een long run waar je een medaille voor krijgt. Misschien moet er een enorme prijzenpot komen. Dan is er in ieder geval motivatie voor die sprints. Dan ga je zeker gejuich zien."

Heb je er vertrouwen in dat Max Verstappen dit weekend de snelste ronde rijdt? Zet in en win!