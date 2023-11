Tijdens de kwalificatie kwamen Esteban Ocon en Fernando Alonso hard tegen elkaar aan na de eerste bochtencombinatie. Hierdoor schoot Ocon in de muur en had Alonso flinke schade aan de linkerophanging.

Hoe gebeurde het? Ocon startte met een snelle ronde. Alonso maakte ruimte voor hem en week van de racelijn af, maar doordat de Alpine van Ocon wat weg sprong bij uitkomen bocht twee zorgde dat voor het contact met desastreuze gevolgen.

Hieronder vanuit een ander perspectief de crash in beeld.

The accident between Alonso and Ocon view from the grandstand pic.twitter.com/SSRN8doNI3