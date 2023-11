Norris wint prijs voor mooiste inhaalactie van oktober

Lando Norris heeft dit seizoen nog geen Grand Prix gewonnen, maar hij valt wel weer eens in de prijzen. De Britse McLaren-coureur heeft namelijk een prijs overgehouden aan zijn inhaalrace in Mexico van vorige week. Norris heeft namelijk de prijs voor de inhaalactie van de maand gewonnen.

Sinds dit jaar wordt er elke maand een prijs uitgereikt voor de mooiste inhaalactie. De winnaar van de deze award wordt bepaald aan de hand van het stemgedrag van de fans. Norris heeft de meeste stemmen voor de maand oktober gekregen, hij valt in de prijzen met zijn inhaalactie op George Russell in Mexico. Het is voor Norris de eerste keer dat hij deze prijs heeft gewonnen. Eerder vielen Fernando Alonso (drie keer), Kevin Magnussen, Sergio Perez en Charles Leclerc in de prijzen.

