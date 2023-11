Verstappen hekelt nieuwe regel: "Extreem gevaarlijk

Het huidige raceweekend in Brazilië staat in het teken van kwalificatiesessies. Om chaos in de pitlane te voorkomen heeft de wedstrijdleiding besloten om in te grijpen. Coureurs mogen nu langzamer rijden in de pit exit road om een gat te slaan, volgens Max Verstappen is dit een verschrikkelijk idee.

In de voorgaande raceweekenden kwam het regelmatig voor dat er een soort file ontstond in de pitlane tijdens de kwalificaties. Dit werd veroorzaakt door coureurs die een gat voor zichzelf probeerden te creëren. Wedstrijdleider Niels Wittich heeft dit in Brazilië verboden en hij heeft een alternatief geïntroduceerd. Coureurs die een gat willen creëren, mogen nu langzaam rijden in de pit exit road. Ze moeten dan wel uiterst links blijven rijden.

Extreem gevaarlijk

In de praktijk zorgde dit tijdens de kwalificatie en de Sprint Shootout voor de nodige chaos. Na afloop van de sprintrace reageerde Max Verstappen kritisch in gesprek met Motorsport.com: "Ik vind het compleet verschrikkelijk. Op deze baan hebben we nog een vrij lange pituitgang. Als we het ook op andere banen gaan doen, dan rijd je heel langzaam op het rechte stuk, waar coureurs je met meer dan driehonderd kilometer per uur inhalen. Je rijdt dan zelf slechts vijftien of twintig kilometer per uur om een gat te laten vallen. Dat is naar mijn mening extreem gevaarlijk."

Meer problemen

Verstappen hoopt dan ook dat er snel wordt ingegrepen door de wedstrijdleiding. De Nederlander ergert zich verschrikkelijk en dat legt hij uit: "Volgens mij werkt dit totaal niet. Het creëert alleen nog maar meer problemen. Kijk naar wat er vrijdag in de kwalificatie gebeurde. Er gingen rijders door het gras, waaronder ikzelf, om andere auto's in te halen. Het is gewoon een rommeltje. Iedere kwalificatie heb je weer zes tot acht coureurs die worden opgeschreven omdat ze te langzaam hebben gereden. Ik weet niet wat we hiermee willen bereiken."

