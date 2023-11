Verstappen wilde niet alles riskeren: "Altijd lastig als je maar één set hebt"

Max Verstappen noteerde in de Sprint Shootout van vandaag de tweede tijd. Alleen Lando Norris was sneller en dat betekent dat hij voor Verstappen staat op de eerste startrij. Verstappen maakt zich er niet zo druk over, hij stelt dat hij niet alles wilde riskeren in de kwalificatiesessie.

Verstappen gold voorafgaand de Shootout als de grote favoriet voor de snelste tijd in de desbetreffende sessie. Hij deed inderdaad mee in de strijd om de snelste tijd, maar uiteindelijk was Norris toch iets sneller. De Brit nam iets meer risico's terwijl Verstappen dat weer niet deed. De Nederlander maakte zich dan ook niet zo druk over zijn tweede tijd in de Sprint Shootout, er is nog steeds een grote kans dat hij straks voor de zege kan gaan vechten.

Verstappen was niet helemaal tevreden met zijn vliegende ronde in het derde gedeelte van de Shootout. Na afloop keek hij hier op terug bij Verstappen.com: "Tijdens sector één en het eerste gedeelte van sector twee zat ik er gewoon niet echt bovenop. Ik maakte een klein foutje in bocht twee, waardoor ik de achterkant van de auto verloor. In bocht vier was ik gewoon te langzaam. Het is altijd lastig wanneer je maar één set banden hebt om alles te riskeren. Natuurlijk kan dat beloond worden, maar vandaag zat ik er gewoon net onder."