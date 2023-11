Sprintpole in gevaar? Norris naar de stewards

Lando Noris greep zojuist de sprintpole in de Sprint Shootout op het circuit van Interlagos. De Braziliaanse fans juichten voor de Brit, maar zijn sprintpole komt nu mogelijk in gevaar. Hij mag zich namelijk gaan melden in het kantoortje van de stewards voor het overschrijden van de maximale rondetijd.

Sinds de wedstrijdleiding eerder dit jaar de maximale rondetijd introduceerde, hebben heel veel coureurs zich al moeten melden bij de stewards. Norris heeft in de Sprint Shootout dus ook te langzaam gereden tussen de Safet Car-lijnen en in theorie kan dat dus voor een penalty zorgen. De steward delen echter vrijwel nooit een straf uit voor dit vergrijp, de coureurs maken vaak ruimte voor snellere auto's of er is een andere legale reden voor het remmen.