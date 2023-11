George Russell ontvangt gridstraf van twee plaatsen

George Russell is na afloop van de kwalificatie in Sao Paulo bestraft door de stewards. De Britse Mercedes-coureur hinderde meerdere andere coureurs bij het uitrijden van de pitstraat. De stewards hebben ingegrepen en de Brit moet twee plaatsen naar achteren op de grid aanstaande zondag.

Wedstrijdleider Niels Wittich had voorgaand het raceweekend aangegeven dat de coureurs niet meer mogen stoppen in de pit exit. In plaats daarvan moeten ze links rijden in de pit exit road als ze een gat willen creëren. Russell deed dat echter niet, want hij duwde bijna Pierre Gasly in de muur. De stewards bekeken de zaak en ze vonden dat Russell te weinig ruimte gaf, daarom geven ze hem een gridstraf van twee plaatsen.