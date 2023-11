Marko verwacht geen hulp van Verstappen aan Perez

Max Verstappen start de Braziliaanse Grand Prix morgen vanaf de pole position. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur gaat op jacht naar zijn zeventiende zege van het seizoen, zijn teamgenoot Sergio Perez start slechts vanaf de negende plaats. Helmut Marko denkt niet dat Verstappen zijn teamgenoot gaat helpen.

Verstappen heeft de wereldtitel al op zak, maar zijn teamgenoot Perez is nog lang niet zeker van zijn plekje. De Mexicaanse coureur verdedigt zijn tweede plaats in het wereldkampioenschap ten opzichte van Lewis Hamilton. Perez heeft dus elk puntje nodig en Verstappen zou hem daarbij in theorie kunnen helpen. Vorig jaar vroeg Red Bull iets soortgelijks aan Verstappen in Brazilië, maar toen weigerde hij.

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt niet dat zijn mensen dit jaar weer een soortgelijke vraag aan Verstappen gaan stellen. De Oostenrijkse adviseur denkt dat het niet zo nuttig zal zijn in Sao Paulo. De Red Bull-adviseur laat zich er grijzend over uit in gesprek met zijn landgenoten Kronen Zeitung: "Vorig jaar ging het om de vijfde en de zesde plaats, dat zou geen verschil hebben gemaakt. Maar, Max zal nu gewoon zijn ding gaan doen. Hij gaat zeker geen overwinning aan Checo geven dit weekend."

