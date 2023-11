Piastri zoekt naar oorzaak spin: "Ik wist niet of het regende"

Het team van McLaren oogde vrij snel in de kwalificatie in Brazilië. Ondanks de sterke pace, kwamen Lando Norris en Oscar Piastri niet veel verder dan de zevende en de tiende tijd. Piastri spinde en daardoor kon hij geen goede tijd neerzetten. Hij wist niet precies wat er aan de hand was.

Piastri kwam als één van de laatste de baan op in het derde deel van de kwalificatie. De donkere wolken boven het circuit begonnen er steeds dreigender uit te zien en het begon steeds harder te waaien. De regen liet nog eventjes op zich wachten, maar Piastri raakte wel in een spin. In de laatste bocht schoof hij van de baan en zorgde hij voor een korte gele vlag. Hij kon geen tijd noteren, want toen hij weer over de streep kwam begon het te regenen.

Piastri tastte volledig in het duister over de oorzaak van zijn spin. De Australische McLaren-coureur had het zwaar en hij legde de situatie uit aan Sky Sports: "Ik verloor ineens heel veel grip. Ik wist niet of het al regende, maar ik had het hele rondje al moeite met het vinden van grip. Ik ging de bocht in op dezelfde manier als een rondje eerder, maar ik schoof gewoon de baan af. Het is jammer, want de pace van de auto was goed."

