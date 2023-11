Norris baalt: "We hadden makkelijk pole kunnen pakken"

De storm aan het einde van de kwalificatie in Brazilië zorgde gisteren voor veel opvallende momenten. Lando Norris noteerde de hele sessie snelle tijden, maar de dreigende regen de wind zorgden ervoor dat hij niet verder kwam dan de zevende tijd, door de straf van George Russell schuift hij wel een plekje op. Norris baalt, want hij hoopte op de pole position.

McLaren ziet er steeds sneller en sneller uit. Ook in de kwalificatie op het circuit van Interlagos gingen Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri zeer snel in de rondte. In het eerste en het tweede kwalificatiegedeelte konden ze de Red Bulls bijhouden en men verwachtte dan ook een spannende strijd om pole. Piastri kwam echter te laat de baan op en hij spinde, Norris kon daarna geen gooi doen naar de snelste tijd.

Norris baalde als een stekker, want hij had een topprestatie van zichzelf verwacht. De Brit legde zijn situatie uit in gesprek met Sky Sports: "Het ging eerlijk gezegd best goed. De auto voelde geweldig aan. We waren makkelijk snel genoeg om de snelste tijd te noteren en de pole te pakken. Ik baal flink van het feit dat de kwalificatie voor ons op deze manier ten einde kwam. Ik weet niet goed hoe ik mij hierover moet voelen. De auto was geweldig, hij kwam echt tot leven in de kwalificatie. We konden makkelijk de snelste tijd neerzetten."

