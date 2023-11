Horner ziet Verstappen in snelle kangoeroe naar pole stuiteren

Het team van Red Bull Racing kende een wisselvallige kwalificatie in het stormachtige Sao Paulo. Max Verstappen pakte de pole position, maar Sergio Perez kwam niet verder dan de negende plaats. Red Bull-teambaas Christian Horner is in ieder geval opgelucht na afloop van de sessie.

Tijdens de gehele kwalificatie hing er een pikzwarte wolk boven het circuit van Interlagos. Iedereen verwachtte regenval, maar het leek droog te blijven. Pas in het derde gedeelte van de kwalificatie begon het te druppelen, binnen een paar seconden veranderden de druppels echter in een enorme storm. Red Bull had goed gegokt door Max Verstappen pijlsnel naar buiten te sturen, Perez had dan weer pech met een gele vlag.

Storm

Red Bull-teambaas Christian Horner haalde zijn schouders op over de regen. De Britse teambaas kon er wel om lachen en hij sprak zich uit bij Viaplay: "De regen was wel te verwachten, we wisten dat het zou komen. We hadden alleen niet verwacht dat het zo erg zou zijn! We hadden geluk dat we nog een rondje konden neerzetten, maar voor Checo was het wel heel ongelukkig met die gele vlag van Piastri."

Kangoeroe

Verstappen leek voor een lastige kwalificatie te staan. De Nederlander vergeleek zijn auto in Q1 met een kangoeroe, maar toch greep hij dus de pole position. Horner kon daar wel om lachen: "Het was wel een heel snelle kangoeroe hé! Ik denk dat hij in bocht één gewoon veel van de remmen vroeg en dat vonden ze met de weinige brandstof niet zo leuk. Dus we hebben het één en ander aangepast en het leek beter te worden. Dat was het enige nadeel."

