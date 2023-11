Gaat Verstappen Perez helpen? "Maakte vorig jaar ook geen reet uit"

Max Verstappen gaat dit weekend in Brazilië op jacht naar zijn zoveelste zege van het seizoen. Hij weet ook dat alle schijnwerpers weer zijn gericht op zijn worstelende teamgenoot Sergio Perez. Vorig jaar weigerde Verstappen zijn teamgenoot te helpen in Brazilië, hij lijkt ook nu niet heel enthousiast te zijn.

Verstappen heeft de wereldtitel al eventjes op zak, maar dat betekent niet dat alles al is beslist. Zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez verdedigt immers de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Lewis Hamilton komt steeds dichterbij en Perez kan elk puntje goed gebruiken. Vorig jaar verkeerde de Mexicaan in een soortgelijke situatie, maar toen weigerde Verstappen hem te helpen. De Nederlander voerde toen een teamorder niet uit.

Perez denkt dat Verstappen dat nu wel zou gaan doen. Of Verstappen daar ook zo over denkt, is niet helemaal duidelijk. Op het circuit van Interlagos is hij vaag in gesprek met de internationale media: "Daar hebben we niet over gesproken. We moeten eerst maar weer eens zien te winnen met de auto die we hebben. Toen maakte het voor het wereldkampioenschap ook geen reet uit als ik hem erlangs had gelaten. We moeten gewoon van onze kracht uitgaan, maar in de voorgaande jaren ging dat niet altijd goed."