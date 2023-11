Marko denkt dat Alonso zelf voor geruchten zorgt

Fernando Alonso was afgelopen week het onderwerp van een grote hoeveelheid geruchten. De Spaanse coureur werd in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Red Bull Racing. Helmut Marko kon hier wel om lachen, hij denkt dat Alonso de geruchten zelf naar buiten heeft gebracht.

In de Formule 1 gaan er wel vaker opvallende geruchten rond. Deze week kwam er echter wel een zeer opvallend gerucht naar buiten. Fernando Alonso en Red Bull-coureur Sergio Perez zouden namelijk van team kunnen wisselen voor het aankomende seizoen. Dat zou dus betekenen dat Alonso naar Red Bull zou gaan en Perez zou overstappen naar Aston Martin. Alonso was niet blij met deze verhalen en hij dreigt met consequenties.

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dat er iets anders aan de hand is. De Oostenrijker wijst in gesprek met F1-Insider namelijk naar Alonso: "Ik kan mij goed voorstellen dat Alonso de geruchten zelf naar buiten heeft gebracht. Dit omdat de resultaten bij Aston Martin in de afgelopen tijd erg tegenvallen. Het zou niet voor het eerst zijn dat hij de Spaanse media gebruikt voor stemmingmakerij. Wij hebben alleen sportieve doelen voor ogen. We willen alle resterende races winnen en met Checo als tweede eindigen in het wereldkampioenschap."