Drugovich ook in 2024 Aston Martin-reserve

Felipe Drugovich fungeert dit seizoen als de reservecoureur van het team van Aston Martin. De Braziliaanse coureur reed in die hoedanigheid tijdens de wintertest en tijdens een vrije training. Hij zal voorlopig nog in het groen blijven rijden, want Aston Martin heeft zojuist bekend gemaakt dat Drugovich ook in 2024 voor het team blijft werken.

Drugovich werd in 2022 kampioen in de Formule 2. Aston Martin contracteerde hem vervolgens als reservecoureur en daarnaast geven ze hem de kans om zoveel mogelijk meters te maken in Formule 1-materiaal. Drugovich komt voor het team in actie tijdens geselecteerde vrije trainingen en daarnaast worden er ook speciale testdagen voor hem georganiseerd. Hij is overigens niet de enige reservecoureur van het team, ook Stoffel Vandoorne vervult dit jaar deze rol. Drugovich rijdt tevens de eerste vrije training in Abu Dhabi.