Horner steunt Perez: "We weten zeker dat hij het kan doen"

De toekomst van Sergio Perez bij het team van Red Bull Racing is nog steeds zeer onzeker. De Mexicaan verdedigt de tweede plaats in het wereldkampioenschap en die positie is zeer belangrijk voor het team. Red Bull-teambaas Christian Horner laat weten dat Red Bull nog veel vertrouwen in Perez heeft.

De Mexicaanse coureur heeft een flinke achterstand op zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen. De Nederlander heeft de wereldtitel al te pakken en hij wist slechts drie Grands Prix niet te winnen in het huidige seizoen. Perez won twee van die Grands Prix, maar verder vallen zijn resultaten een beetje tegen. Perez kende meerdere tegenvallende kwalificaties, was vaker betrokken bij incidenten en hij moest vaker het gevecht aan gaan met andere coureurs.

Problemen

Perez vecht momenteel met Lewis Hamilton om de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Aankomend weekend in Brazilië kan hij goed scoren en zijn teambaas Christian Horner spreekt zich vol vertrouwen uit bij Speedcafe: "Hij heeft nog drie races om de tweede plaats veilig te stellen. Het verschil tussen hem en Lewis is nog twintig punten. Checo heeft wat pech en problemen gehad, maar we weten nog steeds zeker dat hij het kan doen."

Steun

Alhoewel er veel verhalen rondgaan over de toekomst van Perez, benadrukt Horner wel dat de Mexicaan gewoon voor zijn team blijft rijden in 2024. Horner is er duidelijk over: "Je moet ook naar de omstandigheden kijken. Checo heeft een deal met ons voor volgend jaar en het is onze intentie om hem dan ook in de auto te hebben. We steunen hem zo goed mogelijk voor die tweede plaats, maar we zeggen niet dat hij er uit ligt als hij niet tweede wordt."