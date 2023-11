Ricciardo droomt van nieuwe puntenfinish: "Lastig om auto in te schatten"

Na een goed weekend in Mexico hoopt Daniel Ricciardo ook in Brazilië goed voor de dag te komen. De Australische AlphaTauri-coureur heeft er veel zin in, maar hij weet nog niet precies wat hij kan verwachten van zijn auto op het circuit van Interlagos. Ricciardo wil in ieder geval weer Q3 bereiken.

Ricciardo keerde twee weken geleden in Austin terug in de Formule 1. De Australiër stond een aantal weken aan de kant met een gebroken middenhandsbeentje en in de Verenigde Staten maakte hij een redelijke comeback. Vorige week in Mexico liet hij zien dat hij het nog niet verleerd is, Ricciardo kwalificeerde zich als vierde en hij reed een zeer sterke race met de zevende plaats als eindresultaat.

Fysiek zwaar

Dit weekend wordt er weer gewerkt met het sprintformat. Ricciardo kent de gevaren van het circuit en hij legt het uit in de preview van AlphaTauri: "Interlagos is een heel kort circuit en er zijn niet zoveel bochten, je moet ze dus goed aansnijden aangezien er geen plek is om de verloren tijd goed te maken. De baan is fysiek zwaar voor de nek. Je rijdt tegen de klok in en je hebt altijd het gevoel dat je naar links gaat op deze baan. Daarnaast hebben we ook weinig grip op dit asfalt en dat maakt het ook lastig."

Inschatten

Ricciardo wil vanzelfsprekend zijn goede resultaat uit Mexico gaan herhalen op het circuit van Interlagos. De Australiër weet nog niet of dit mogelijk is: "Dit is weer een sprintweekend en ik heb er zin in. Ik heb het gevoel dat we meer vertrouwen hebben in de auto en ik denk dat we beter weten hoe we de juiste set-up moeten vinden. Ik heb nu twee races op rij gereden sinds mijn comeback, dus ik kijk uit naar de sprintrace op Interlagos. Het is heel lastig inschatten hoe onze auto het hier doet, ik heb niet genoeg races gereden om dit te weten. Ik hoop weer op Q3."