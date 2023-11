O'Sullivan rijdt eerste vrije training voor Williams in Abu Dhabi

Ook het team van Williams zal in Abu Dhabi een rookie in gaan zetten tijdens de eerste vrije training. De Britse renstal kiest voor een opvallende naam uit de eigen opleidingsploeg. Teambaas James Vowles laat namelijk weten dat de keuze is gevallen op de jonge Zak O'Sullivan. France Colapinto komt in actie tijdens de post season test.

Aangezien Logan Sargeant bij de seizoensopener in Bahrein nog gold als rookie, hoeft Williams nog maar één keer een jonge coureur in te zetten. De keuze is dus gevallen op O'Sullivan, de jonge Brit is onderdeel van het opleidingsteam van Williams en hij reed dit jaar in de Formule 3. Eerder deze week werd bekend gemaakt dat O'Sullivan aankomend seizoen voor het team van ART gaat rijden in de Formule 2.

Williams-teambaas James Vowles laat weten dat O'Sullivan al meters heeft gemaakt in Formule 1-materiaal. In gesprek met Motorsport.com legt Vowles dit uit: "Er waren opties om andere coureurs in te zetten die geen onderdeel zijn van onze opleidingsploeg. We wilden echter graag één van onze eigen coureurs inzetten. Zak komt vanuit de Formule 3, maar hij heeft al wel in Formule 1-materiaal gereden. Hij won de Aston Martin BRDC Autosport Awards en daar bepaalde hij een positief resultaat. Om dit te mogen doen, moet 300 kilometer rijden in F1-materiaal. Dat was niet in een Williams, maar in een Alpine."