Williams-talent promoveert naar Formule 2

Vrijwel alle Formule 1-teams beschikken vandaag de dag over een opleidingsploeg. De teams doen er alles aan om de talenten klaar te stomen voor het echte werk. Williams-talent Zak O'Sullivan heeft nu een nieuw zitje gevonden in de hoogste opleidingsklasse: de Formule 2.

O'Sullivan reed in de afgelopen twee seizoenen in de Formule 3, de jonge Brit deed het in die klasse zeker niet slecht. In zijn debuutseizoen 2022 werd hij slechts elfde, maar dit jaar ging het veel beter en eindigde hij als tweede in het kampioenschap. Hij gaat vanaf volgend seizoen rijden in de Formule 2 voor het team van ART Grand Prix. O'Sullivan wordt gezien als een redelijk groot talent en Williams pikte hem in 2022 dan ook op.