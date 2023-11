Wolff tempert de verwachtingen en wijst naar wispelturige auto

Het team van Mercedes reist met een goed gevoel af naar Brazilië. De Duitse renstal won vorig jaar met George Russell op het circuit van Interlagos en ze willen niets liever doen dan dat succes herhalen. Teambaas Toto Wolff wil echter niet te vroeg juichen, hij weet dat er weer een sprintweekend op het programma staat.

Mercedes is bezig met een lastig seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Duitse renstal hoopte weer mee te kunnen strijden om de zeges, maar de achterstand op Red Bull Racing is echter zeer groot. In Mexico ging het echter weer aardig met Mercedes. Lewis Hamilton reed een aardige wedstrijd waarin hij uiteindelijk als tweede over de streep kwam achter Max Verstappen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff was tevreden met de pace van de auto in Mexico en ook de prestaties van Hamilton en Russell konden hem bekoren. In zijn preview kijkt Wolff vooruit naar de Braziliaanse Grand Prix: "We hebben nog één race te gaan in de triple header en die is in Brazilië. We weten dat we een goede stap hebben gezet in de voorgaande races, maar in Mexico hebben we wel gezien dat het soms lastig is om onze auto onder controle te houden. We willen op Interlagos aankomen met een goede baseline en we gaan zien wat we kunnen doen."