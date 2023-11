Politieke beslissing kan Viaplay nog meer problemen bezorgen

Het is algemeen bekend dat het momenteel niet zo lekker gaat met Viaplay. De streamingsdienst heeft de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland in handen, maar het is nog maar de vraag hoe lang dit het geval is. Een nieuw wetsvoorstel kan namelijk voor grote problemen gaan zorgen.

Sinds vorig jaar is de Formule 1 in Nederland te zien bij de van oorsprong Scandinavische streamingsdienst Viaplay. In de eerste maanden ontvingen ze veel kritiek op het commentaar en de slechte kwaliteit van de streams. Op de achtergrond ging het ook niet zo goed met het bedrijf. Al snel werd duidelijk dat er veel problemen zijn op financieel gebied en er wordt zelfs getwijfeld aan de toekomst van de Formule 1 bij de dienst.

Een wetsvoorstel van de Nederlandse minister van cultuur en media kan Viaplay nu nog meer problemen gaan bezorgen. Als het aan het kabinet ligt moeten streamingsdiensten minimaal vijf procent van hun jaaromzet aan Nederlandse producties besteden. Voor sport is hierbij een uitzondering gemaakt. Dat kan voor Viaplay problemen opleveren omdat ze vanwege bezuinigingen hebben besloten om Nederlandse dramaseries te schrappen. Aangezien het bedrijf grote financiële problemen heeft, kan dit dus ook gevolgen gaan krijgen voor het uitzenden van de Formule 1.