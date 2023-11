Sainz wil opvallend verschil met Red Bull verkleinen

Het team van Ferrari presteert dit seizoen zeer wisselvallig. Regelmatig zien ze er competitief uit, maar in de meeste races is de achterstand op Red Bull Racing zeer groot. Carlos Sainz geeft aan dat dit het belangrijkste punt is waar Ferrari zich op moet gaan focussen voor 2024.

Het team van Ferrari presteerde afgelopen weekend in Mexico weer vrij aardig in de kwalificatie. Charles Leclerc en Carlos Sainz noteerden de twee snelste tijden en ze begonnen de Grand Prix dus op de eerste startrij. In de race konden ze echter de strijd niet aangaan met Max Verstappen. Leclerc hield de schade nog enigszins beperkt door als derde over de streep te komen, Sainz moest genoegen nemen met de vierde plaats.

Sainz geeft dan ook aan dat zijn team er alles aan gaat doen om dit probleem voor 2024 op te lossen. De Spaanse coureur is daar vlak na afloop van de Mexicaanse Grand Prix eerlijk over in gesprek met Motorsport.com: "We kunnen het hele jaar met hen het gevecht aangaan in de kwalificatie en we kunnen ze dan verslaan. In de race komen we echter twee, drie of zelfs zes seconden tekort. Het hangt ook van het circuit af. Dat is de grootste zwakte van onze auto en daar richten we ons ook op voor aankomend seizoen."