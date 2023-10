Team Redline kondigt verregaande samenwerking met Red Bull aan

Het is algemeen bekend dat Max Verstappen ook naast de baan graag racet. Hij is veelvuldig te vinden in de simulator en hij werkt daar al jaren samen met Team Redline. Redline heeft nu een verregaande samenwerking aangekondigd met Verstappens team Red Bull.

Team Redline heeft vandaag een verregaande samenwerking aangekondigd met het simraceteam van Red Bull: Oracle Red Bull Sim Racing. De fusie zorgt ervoor dat Oracle Red Bull Sim Racing een nieuwe teamnaam gaat krijgen en Redline gaat het prestatiemanagement van Red Bull Sim Racing leiden. Er wordt een speciale faciliteit voor Red Bull opgezet in het hoofdkantoor van het Nederlandse simraceteam.