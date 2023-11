Stella vergelijkt Norris met Alonso

Lando Norris reed afgelopen weekend in Mexico een zeer sterke en indrukwekkende inhaalrace. De Britse McLaren-coureur vocht zich vanuit het achterveld terug naar de vijfde plaats. Norris ontving veel complimenten, ook teambaas Andrea Stella was onder de indruk. Hij laat weten dat Norris hem deed denken aan Fernando Alonso.

Norris kende op het Autodromo Hermanos Rodriguez een teleurstellende kwalificatie waardoor hij de race vanaf de zeventiende plaats moest starten. Na een goede inhaalrace kwam hij op een knappe vijfde plaats over de streep. Hij was na afloop tevreden met zijn resultaat en hij ontving heel erg veel complimenten. Voor McLaren-teambaas Andrea Stella gingen de gedachten direct terug naar zijn tijd bij Ferrari.

Stella was namelijk de race-engineer van Fernando Alonso toen de Spanjaard de race in Valencia vanuit het middenveld won. In gesprek met ESPN ziet Stella overeenkomsten tussen Alonso en Norris: "Deze race deed mij denken aan Valencia 2012. We startten toen als elfde en we kwamen als winnaar over de streep. We hadden het er nu over op de pitwall. Lando's race-engineer zei tegen mij dat dit één van de beste races was van hem. Ik antwoordde dat dit de beste race van Lando was. Hij heeft zoveel auto's ingehaald terwijl iedereen zei dat dit onmogelijk was."